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04:23 (мск), источник: VLADNEWS

На острове Русский выловили акулу

Хищники активизировались к лету.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке рыбаки выловили акулу, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Маленькая хищница попалась рыбакам на крючок в акватории острова Русский. Рыба оказалась слишком маленьких размеров, чтобы принести вред окружающим. Однако, не стоит забывать, что в первую очередь — это хищник.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о двух случаях появления акул в Приморье. Одну из них рыбакам на Шаморе выловить не удалось, зато вторая акула, пойманная в Дунае стала отличным трофеем рыбалки.

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