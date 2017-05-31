Ученые: генотип древних египтян сильно отличался от современных

Как указывает в докладе, опубликованном в журнале Nature Communications, немецкий археолог Йоханнес Краузе, исследование имело целью конкретно выяснение степени родства древних и современных египтян.

Археологи обнаружили в Египте древний город 5300 года до нашей эры

В итоге ученые пришли к выводу, что у жителей Древнего Египта был генотип, близкий к жителям Ближнего Востока — нынешней Сирии, Ирака, Турции, Иордании, Ливана и Израиля.

Они провели ДНК-анализы примерно 90 мумий из захоронений, сделанных с XIV века до нашей эры до IV века до нашей эры в районе южнее Каира. Это помогло исследователям понять, как менялось население Египта в течение этого периода времени.