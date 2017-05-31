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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Когда в Башкирии закончится «сезон дождей»

Синоптики дали прогноз на июнь.

Источник: Комсомольская правда

Нынешнее лето не радует уфимцев и жителей Башкирии теплой погодой. В первые дни июня по-прежнему сохранится дождливая и прохладная погода. По прогнозам синоптиков, ливни и грозы будут сопровождать нас еще долго. Как минимум, до 10 июня.

Первые по-настоящему теплые деньки придут в районе Дня России — 12 июня. Тогда же из Башкирии уйдет фронт, благодаря которому лето 2017 года началось с «сезона дождей». Впрочем, говорить о жарком и солнечном июне точно не приходится — солнце все равно будет скрываться за облаками.

Так что если вы хотите настоящего лета — лучше возьмите отпуск и отправляйтесь на юга.

Температура воздуха в Башкирии до 10 июня будет колебаться в районе от +10 до +17. После 10 июня потеплеет до средних +23 градусов по Цельсию. Тридцатиградусной жары в июне не будет. По данным синоптиков, такое счастье придет в Уфу не раньше июля.

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