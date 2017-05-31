Когда в Башкирии закончится «сезон дождей»
Синоптики дали прогноз на июнь.
Синоптики дали прогноз на июнь.
Нынешнее лето не радует уфимцев и жителей Башкирии теплой погодой. В первые дни июня
Первые
Так что если вы хотите настоящего лета — лучше возьмите отпуск и отправляйтесь на юга.
Температура воздуха в Башкирии до 10 июня будет колебаться в районе от +10 до +17. После 10 июня потеплеет до средних +23 градусов по Цельсию. Тридцатиградусной жары в июне не будет. По данным синоптиков, такое счастье придет в Уфу не раньше июля.