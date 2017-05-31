Почетным жителем Владивостока стал главный единоросс Приморья
Дума города одобрила кандидатуру секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валентина Шуматова.
Дума города одобрила кандидатуру секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валентина Шуматова.
Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.
Почетным жителем Владивостока в 2017 году стал ректор ТГМУ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов. Его кандидатуру утвердила Дума Владивостока большинством голосов при одном голосе «против» и трех воздержавшихся.
В апреле комиссия по присвоению звания «Почетный житель Владивостока» выдвинула на обсуждение думы ректора ТГМУ, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валентина Шуматова. В мае, на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, члены комитета единогласным решением одобрили кандидатуру главного единоросса Приморья на звание «Почетного жителя».