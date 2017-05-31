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05:10 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Почетным жителем Владивостока стал главный единоросс Приморья

Дума города одобрила кандидатуру секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валентина Шуматова.

Владивосток, 31 мая, PrimaMedia.

Почетным жителем Владивостока в 2017 году стал ректор ТГМУ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валентин Шуматов. Его кандидатуру утвердила Дума Владивостока большинством голосов при одном голосе «против» и трех воздержавшихся.

В апреле комиссия по присвоению звания «Почетный житель Владивостока» выдвинула на обсуждение думы ректора ТГМУ, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валентина Шуматова. В мае, на заседании комитета по социальной политике и делам ветеранов, члены комитета единогласным решением одобрили кандидатуру главного единоросса Приморья на звание «Почетного жителя».

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