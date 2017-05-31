Вне брака в Иркутской области рождается каждый третий ребёнок

В современно обществе преобладают семьи с одним или двумя детьми, многодетность, предъявляющая особые требования к семейному достатку, теперь не в моде. Как показывает обследование домашних бюджетов, даже с появлением второго ребёнка снижается душевое потребление практически всех основных продуктов. Как следствие, дети в таких семьях получают меньше ценных питательных веществ (белков, жиров и углеводов), энергетическая ценность их питания по сравнению с единственным ребёнком в семье ниже на 15% (2151 килокалория в день против 2538).

В Иркутской области — несомненные успехи в снижении младенческой смертности. В 1980 году из каждой тысячи родившихся младенцев 28 не доживали до года, в 1990 году — 20, в 2000 году — 16, в 2015 году — семь, в прошлом году — 6,2.

Однако изначально полная семья может не выдержать житейских испытаний. Ежегодно в расчете на 1000 браков регистрируется 600−700 разводов, в 2016 году — 661. Развод — трагедия для взрослых и душевная травма для детей. Случается, первые детские годы, которые должны быть самыми счастливыми и беспечными, проходят не в кругу семьи, а в доме ребёнка. По состоянию на конец 2015 года в домах ребёнка было 483 воспитанника, каждый четвёртый из них — младше года. И далеко не все дети в этих учреждениях — сироты или оставшиеся без попечения родителей.

Подрастая, ребёнок нуждается в общении со сверстниками. Обеспеченность местами в детсадах постепенно растёт, с 523 мест на 1000 дошкольников в 2010 году до 630 мест в 2015 году (по России — 626 мест на 1000 детей).

Бедой школьного образования являются во многих случаях вынужденные занятия во вторую смену, каждый пятый школьник в регионе учится не с первой смены. Отдавая ребенка в школу, многие родители сталкиваются с проблемой присмотра за ним после уроков. Все меньше практикуется школами режим продленного дня. Если в 2010/11 учебном году группы продлённого дня имели 530 учебных учреждений, то через пять лет — только 265. Число учащихся в таких группах за это время уменьшилось более чем в два раза и составляет около 6% общей численности школьников 1−9 классов.