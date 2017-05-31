По омским дорогам разъезжает «Волга» с теленком в салоне — ФОТО

Необычного пассажира заметили в одной из машин омские автомобилисты. Вчера горожане стали свидетелями любопытной картины. На улицах города была замечена «Волга», на заднем сидении которой устроился необычный пассажир — теленок.

В частности, машину видели на проспекте Мира. Фотография забавной перевозки парнокопытного появилась в соцсетях.

Омичи необычному зрелищу не удивились, однако некоторые отметили, что могут возникнуть проблемы с автоинспекторами. В комментариях горожане отметили, что ранее уже замечали корову в такой же машине, но другого цвета. Очевидно, просторная «Волга» позволяет владельцам скота перевозить его без проблем.