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08:39 (мск), источник: Om1.ru

По омским дорогам разъезжает «Волга» с теленком в салоне — ФОТО

Фотографию забавного зрелища разместили в соцсетях.

Необычного пассажира заметили в одной из машин омские автомобилисты. Вчера горожане стали свидетелями любопытной картины. На улицах города была замечена «Волга», на заднем сидении которой устроился необычный пассажир — теленок.

В частности, машину видели на проспекте Мира. Фотография забавной перевозки парнокопытного появилась в соцсетях.

Омичи необычному зрелищу не удивились, однако некоторые отметили, что могут возникнуть проблемы с автоинспекторами. В комментариях горожане отметили, что ранее уже замечали корову в такой же машине, но другого цвета. Очевидно, просторная «Волга» позволяет владельцам скота перевозить его без проблем.

Напомним, пару дней назад в центре Омска горожане заметили еще одну необычную для города картину: пасующуюся под окнами многоэтажки лошадь, а рядом — ее хозяина, косящего траву.

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