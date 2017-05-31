Легкоатлетка из Иркутска выиграла «серебро» на чемпионате России
Ольга Ницина стала второй в беге на 1,5 тысячи метров.
Ольга Ницина стала второй в беге на 1,5 тысячи метров.
Спортсменка из Иркутска Ольга Ницина выиграла серебряную медаль на чемпионате России по легкой атлетике в Сочи. Она показала второй результат в беге на 1,5 тысячи метров (4 минуты 11,39 секунды). Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Первое место на этой дистанции с результатом 4 минуты 9,82 секунды заняла Анастасия Калина, выступающая за Московскую область и
«Ольга на командном чемпионате России по легкой атлетике показала высокий результат, раньше она завоевывала медали в эстафете, в этот раз она стала второй индивидуально. Далее Ольга Ницина примет участие в чемпионате Сибирского федерального округа по легкой атлетике, который пройдет
Напомним, еще одну серебряную медаль на командном чемпионате по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала Ангелина Краснова. Она стала второй с результатом 4,4 метра.