Секретарь посольства Японии изумила знанием казахского языка

Японская делегация побывала в гостях у слушателей программы «Тiл керуен», занятия по которой сейчас проходят в юрте, установленной в городском парке Павлодара, рассказала агентству pavlodarnews.kz директор областного центра «Ана тiлi» Шолпан Кенжикова.

По словам посла Японии Итиро Кавабата, это стало его вторым визитом в юрту, впервые он познакомился с национальным жилищем кочевников на Наурыз. Павлодарцев поразило знание казахского языка третьего секретаря посольства Японии в РК Цунокаке Марико.

«Секретарь посольства не знает русского языка, мы общались на казахском языке, которым она владеет в совершенстве. У представителя Японии отличное произношение, богатейший словарный запас, что удивило и порадовало слушателей, стало для них дополнительной мотивацией.

Мы рассказали гостям о программе «Тiл керуен», угостили чаем из самовара на импровизированном джайляу, вручили учебные пособия по обучению казахскому языку", — рассказала Шолпан Кенжикова.

Ранее Марико в интервью телеканалу «Казахстан» поведала, что выучила казахский язык за 10 месяцев и заметила, что он схож с японским.

«В Казахстан я приехала в 2012 году. Сначала я жила в Алматы. С того времени я стала изучать казахский язык. Было трудно. Потому что я не знала ни русского, ни казахского языка. Однако, спустя 2−3 месяца мне стало легче изучать его. Итого, я выучила казахский за 10 месяцев».

Девушка считает, что казахский и японский языки похожи — например, окончаниями слов и построением предложений.

«Когда я говорю по-казахски, то почти не задумываюсь — мне очень легко строить фразы. Есть версия, что японский язык происходит из Алтая, но большая часть наших слов родственна южно-азиатским языкам».

Цунокаке, как и все японки, очень ответственная и трудолюбивая девушка. В посольстве она отвечает за проведение культурных мероприятий. Самурайский дух она демонстрирует, когда в 40-градусный мороз идет на работу пешком.

«В посольстве все этому факту очень удивляются. А я даже ни разу лицо себе не обморозила. У нас в Токио в самый холодный день погода такая же, как весной в Астане», — рассказывала Марико.

В Казахстане Марико сформировала собственные кулинарные предпочтения. Она считает, что суши, которые делают в нашей стране, неплохие, но японские — просто исключительные, потому что их делают только из свежих морепродуктов.

Девушке нравится лагман и казы. Она умеет делать манты и бесбармак.

«В Японии тоже едят конину, хотя и не везде. Кстати, у нас ее едят сырой — как морепродукты. К конине в Японии особые требования, поэтому ее готовят по специальной методике лишь в нескольких провинциях».