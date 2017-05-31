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07:00 (мск), источник: АиФ Омск

Омских водителей массово проверят на неоплаченные штрафы

На территории Омска 31 мая пройдет рейд «Неплательщик».

Омских водителей ждёт массовая проверка на неоплаченные штрафы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Правонарушители, пренебрегающие обязанностью оплачивать штрафы, будут выявлены и привлечены к ответственности. Согласно административному законодательству, водителю, привлеченному к ответственности за несоблюдение ПДД, предоставляется 60 дней на добровольную оплату штрафа с момента вступления постановления в законную силу. Если за это время штраф не оплачивается, постановление направляется в службу судебных приставов для взыскания средств в принудительном порядке.

За неуплату штрафа в установленный срок, возбуждается административное дело. По результатам его рассмотрения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в двойном размере от неоплаченного, арест сроком до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Дополнительной мерой воздействия на неплательщиков может быть также ограничение выезда с территории России.

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