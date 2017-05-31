Омских водителей массово проверят на неоплаченные штрафы
На территории Омска 31 мая пройдет рейд «Неплательщик».
На территории Омска 31 мая пройдет рейд «Неплательщик».
Омских водителей ждёт массовая проверка на неоплаченные штрафы, сообщает
Правонарушители, пренебрегающие обязанностью оплачивать штрафы, будут выявлены и привлечены к ответственности. Согласно административному законодательству, водителю, привлеченному к ответственности за несоблюдение ПДД, предоставляется 60 дней на добровольную оплату штрафа с момента вступления постановления в законную силу. Если за это время штраф не оплачивается, постановление направляется в службу судебных приставов для взыскания средств в принудительном порядке.
За неуплату штрафа в установленный срок, возбуждается административное дело. По результатам его рассмотрения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в двойном размере от неоплаченного, арест сроком до 15 суток или обязательные работы до 50 часов. Дополнительной мерой воздействия на неплательщиков может быть также ограничение выезда с территории России.