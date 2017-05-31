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06:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Владельцам ДВ-гектара могут разрешить закупать иностранную технику по льготному кредиту

Пока в разрешенном перечне только машины отечественного производства.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Владельцам «дальневосточного гектара» могут разрешить покупать по льготному кредиту иностранную сельскохозяйственную технику. На сегодняшний день список доступной для приобретения по льготам техники ограничивается 39 отечественными фирмами, сообщила корр. ИА AmurMedia исполняющая обязанности министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова.

Напомним, к вице-премьеру РФ Юрию Трутневу обратилась одна из владелиц «дальневосточного гектара» с просьбой разрешить закупать по специальным кредитам не только отечественную сельхозтехнику, как того требует закон, но и китайскую. Тракторы из Поднебесной и стоят меньше, и запчастей на них больше.

На пресс-конференции, посвященной итогам первого года реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре», Ирина Серова сообщила, что к списку доступной сельхозтехники могут добавиться машины из других стран.

— Сегодня есть такая мера поддержки, как предоставление кредитов гражданам под закупку определенных товаров и услуг. На данный момент, на сайте «Почта Банка», который предоставляет поддержку землепользователям, представлен список из 39 организаций, товары которых можно приобрести по специальному кредиту. Но перечень их, безусловно, будет расширяться. Месяц назад было доступно 14 организаций, сегодня их число возросло вдвое. Что касается иностранной техники, то на данный момент прорабатывается возможность закупать иностранную технику, — сообщила Ирина Серова.

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