О радиационной обстановке в Приморье рассказали специалисты
Специалисты Роспотребнадзора предоставили данные о радиационной обстановке на территории Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».
Специалисты Роспотребнадзора предоставили данные о радиационной обстановке на территории Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как рассказали эксперты, радиационная обстановка на территории Приморского края с 20 по 26 мая 2017 года, по результатам радиологических исследований удовлетворительная.
Мощность дозы
По результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в объектах окружающей среды превышений нормативных уровней не зарегистрировано.
Ирина Петрова.