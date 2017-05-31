О радиационной обстановке в Приморье рассказали специалисты

Как рассказали эксперты, радиационная обстановка на территории Приморского края с 20 по 26 мая 2017 года, по результатам радиологических исследований удовлетворительная.

Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморского края и составляет в среднем по краю — 0, 13 мкЗв/час, по г. Владивосток — 0,12 мкЗв/час.

По результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в объектах окружающей среды превышений нормативных уровней не зарегистрировано.

Ирина Петрова.