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06:44 (мск), источник: ДЕЙТА

О радиационной обстановке в Приморье рассказали специалисты

Специалисты Роспотребнадзора предоставили данные о радиационной обстановке на территории Приморского края, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали эксперты, радиационная обстановка на территории Приморского края с 20 по 26 мая 2017 года, по результатам радиологических исследований удовлетворительная.

Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности (естественный радиационный фон) не превышает средних многолетних показателей, характерных для Приморского края и составляет в среднем по краю — 0, 13 мкЗв/час, по г. Владивосток — 0,12 мкЗв/час.

По результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в объектах окружающей среды превышений нормативных уровней не зарегистрировано.

Ирина Петрова.

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