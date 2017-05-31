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06:49 (мск), источник: Newslab.ru

Пять женщин в Красноярском крае стали мамами в 50 лет

В прошлом году в регионе родилось на 3,3% меньше малышей, чем в 2015 году.

Источник: Reuters

Пятеро жительниц Красноярского края в 2016 году стали мамами в возрасте 50 лет и старше. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстата.

По данным статистиков, на начало 2017 года численность детей до 17 лет в крае составляла 615 тыс. 254 человека — 21,4% общего количества населения. Среди детей 51,3% составляли мальчики. В 2016 году в крае родилось 39 тыс. 828 малышей, что на 3,3% меньше, чем в 2015 году. Среди новорожденных мальчиков на 886 больше, чем девочек. Также отмечено увеличение доли вторых и последующих детей — с 59,4% в 2015 году до 60,8% в 2016 году.

Известно, что в прошлом году 10 тыс. 396 детей (26,1%) родилось у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке. Среди разводящихся пар доля супругов с несовершеннолетними детьми составила 53,3%.

Что касается возраста матерей, то в прошлом году большее количество детей (13761) родилось у женщин в возрасте 25−29 лет. Пятеро ребятишек родилось у женщин в возрасте 50 лет и старше: в трех случаях речь идет о столице края — Красноярске.

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