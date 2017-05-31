2 дня будет праздновать Новосибирск свой день рождения

Представители власти рассказали предварительную программу празднования Дня города. В этом году 124-ю годовщину города отметят 24—25 июня .

Праздничным символом в этом году выбрали разноцветные круги, которые будут своеобразным «диском, записывающим историю города». Девизом Дня города в 2017 году стала фраза «Стремиться!». Исполняющий обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Владимир Державец пояснил, что суть призыва в том, чтобы «стремиться сделать город удобным для жителей».

Текущий год назван президентом РФ годом экологии, именно поэтому основные площадки будут посвящены этой тематике в разных её проявлениях. Одной из таких площадок станет сцена на площади Ленина, её обустроят в виде газона, который задумывался еще в 1926 году при благоустройстве площади. Ещё одна эко-зона откроется у оперного театра, в воскресенье там проведут фестиваль ландшафтного искусства.

«Вся площадь Ленина изменится до неузнаваемости, она превратится в настоящий экогород. Различными арт-объектами в виде зелёных композиций будут украшены бульвар Красного проспекта, Набережная, Затулинский дисперсный парк и др,» — поделился планами Владимир Державец.

В субботу у оперного театра пройдёт музыкальный фестиваль, в котором будет участвовать городской духовой оркестр. А в это время откроют фотовыставка, приуроченную к 120-летнему юбилею Юрия Кондратюка.

А вечером молодые учёные вечером покажут свои технические разработки на фестивале «Технофест-2017"на площади Пименова, у ГПНТБ.

Хедлайнером Дня города будет группа «Несчастный случай». Также на другом берегу, на площадке у «Сан-сити» Стас Костюшкин станцует, споёт и поздравит со сцены новосибирцев.

Праздничная программа воскресения начнётся уже в 10 часов. В это время в Первомайском сквере пройдёт утренняя зарядка с олимпийскими чемпионами. А на набережной откроется фестиваль «KFC футбатл». На проезжей части перед Новосибирской государственной филармонией пройдут соревнования на Кубок России по силовому экстриму. А перед Трудовой, 7 весь день будет работать площадка для кёрлинга. По мнению представителей мэрии, одним из самым захватывающих спортивных событий станет соревнование по боссаболу (игра в мяч на надувных матах). Его проведут возле дома № 30 по Красному проспекту. Около Сбербанка по Октябрьской магистрали горожане смогут участвовать в соревнованиях по кроссфиту. Экстремалы покажут на что они способны на площадке у «Глобуса», а любители шахмат смогут сразиться с противниками в Первомайском сквере.

Любителей покушать также не оставили без внимания. Специально для них обустроят целую улицу национальных кухонь, которую обустроят на ул. Горького — участок от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

Праздничные гуляния охватят весь город, а вечером всех жителей мегаполиса ждёт невероятный фейерверк. На набережной он начнётся в 22:30, а на площади Ленина в 22:50.