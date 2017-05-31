Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале
Как избавиться от боли в спине: советы
Премьер Молдавии назвал причину высылки российских дипломатов
Анджелину Джоли осудили за «неприличный вид» в детском парке
Какие юбки вошли в моду этим летом
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Шейк, Навка с дочерью, Кидман: премьера «Рокового искушения»
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
США победят, даже при одновременном нападении РФ и Китая – СМИ
Самолет РФ с солдатами рухнул под Саратовом – СМИ
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Анджелина Джоли категорически против новой любви Брэда Питта
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
9Теракт в Манчестере
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
07:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучшим летчиком госавиации стал хабаровчанин

Почетное звание получил пилот-инспектор Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Стали известны итоги конкурса «Лучший по профессии» в вертолетной отрасли. Лучшим летчиком признали жителя Хабаровска — полковника запаса Станислава Штинова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровского края.

Конкурс Ассоциации вертолетной индустрии для сотрудников проводился в восьми номинациях: пилот, летчик-испытатель, пилот-спортсмен, летчик государственной вертолетной авиации, инженер, инженер-конструктор, инженер-испытатель, перспективный молодой инженер.

За звание лучшего среди летчиков вертолетов боролись два представителя авиации МЧС России: Алексей Паршиков, замначальника центра по летной подготовке Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС, и Станислав Штинов, пилот-инспектор отдела летной подготовки Хабаровского центра. По итогам конкурса победу одержал дальневосточник.

«Мне сложно сказать, почему выбрали именно меня, — рассказывает Станислав Штинов. — Я знаю Алексея Паршикова, он отличный летчик и профессионал своего дела. А вообще у нас много классных авиаторов, в том числе и молодых ребят, которые наравне с уже опытными командирами успешно выполняют поставленные задачи. Я считаю, что нужно заниматься мужским делом — спасать».

Станислав Штинов родился в поселке Волочаевка-2 Еврейской автономии. Службу в авиации он начал в 1987 году после окончания Сызранского военного училища летчиков. В армии Штинов дослужился от летчика-штурмана до командира вертолетного звена, затем более 10 лет был летчиком-испытателем на авиационно-ремонтном заводе. В авиацию МЧС Станислав Штинов пришел в 2009 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уклониста оштрафовали в Комсомольске-на-Амуре
Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
В МЧС объяснили, почему не предупредили москвичей об урагане
США успешно испытали перехватчик баллистических ракет
Российские промышленники назвали оптимальный курс рубля
Суд в Цюрихе вынес первый в мире приговор за «лайк» в «Фейсбуке»
Минобороны может обязать военнослужащих отчитываться за соцсети
Спорт
Манчини в «Зените». Что известно на данный момент Главное о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита»
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
80-летняя Светлана Немоляева снимается вместе с сыном в сериале Актриса исполняет роль экранной мамы Александра Лазарева-младшего
Недвижимость
Госдума отклонила предложение о платном въезде в центры городов
Москвичи предложили Собянину альтернативный проект реновации
Снос пятиэтажек поможет расселить коммуналки в Москве
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына Мальчик восхитил публику своей роскошной кудрявой шевелюрой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь