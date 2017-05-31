Лучшим летчиком госавиации стал хабаровчанин

Стали известны итоги конкурса «Лучший по профессии» в вертолетной отрасли. Лучшим летчиком признали жителя Хабаровска — полковника запаса Станислава Штинова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровского края.

Конкурс Ассоциации вертолетной индустрии для сотрудников проводился в восьми номинациях: пилот, летчик-испытатель, пилот-спортсмен, летчик государственной вертолетной авиации, инженер, инженер-конструктор, инженер-испытатель, перспективный молодой инженер.

За звание лучшего среди летчиков вертолетов боролись два представителя авиации МЧС России: Алексей Паршиков, замначальника центра по летной подготовке Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС, и Станислав Штинов, пилот-инспектор отдела летной подготовки Хабаровского центра. По итогам конкурса победу одержал дальневосточник.

«Мне сложно сказать, почему выбрали именно меня, — рассказывает Станислав Штинов. — Я знаю Алексея Паршикова, он отличный летчик и профессионал своего дела. А вообще у нас много классных авиаторов, в том числе и молодых ребят, которые наравне с уже опытными командирами успешно выполняют поставленные задачи. Я считаю, что нужно заниматься мужским делом — спасать».