Лучшим летчиком госавиации стал хабаровчанин
Почетное звание получил
Почетное звание получил
Стали известны итоги конкурса «Лучший по профессии» в вертолетной отрасли. Лучшим летчиком признали жителя Хабаровска — полковника запаса Станислава Штинова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Конкурс Ассоциации вертолетной индустрии для сотрудников проводился в восьми номинациях: пилот,
За звание лучшего среди летчиков вертолетов боролись два представителя авиации МЧС России: Алексей Паршиков, замначальника центра по летной подготовке Жуковского
«Мне сложно сказать, почему выбрали именно меня, — рассказывает Станислав Штинов. — Я знаю Алексея Паршикова, он отличный летчик и профессионал своего дела. А вообще у нас много классных авиаторов, в том числе и молодых ребят, которые наравне с уже опытными командирами успешно выполняют поставленные задачи. Я считаю, что нужно заниматься мужским делом — спасать».
Станислав Штинов родился в поселке Волочаевка-2 Еврейской автономии. Службу в авиации он начал в 1987 году после окончания Сызранского военного училища летчиков. В армии Штинов дослужился от