Банда слонов в Таиланде начала грабить грузовики с фруктами
Дикие слоны совершили несколько дерзких налетов на грузовики с фруктами в районе города Хуахин, провинция Прачуапкхирикхан.
Дикие слоны совершили несколько дерзких налетов на грузовики с фруктами в районе города Хуахин, провинция Прачуапкхирикхан.
Водитель грузовика поведал, что крупный самец преградил его машине дорогу на узком шоссе, идущем через территорию местного заповедника, после чего еще несколько животных вышли из джунглей и начали хоботами таскать ананасы из кузова. При каждой попытке водителя включить передачу и уехать большой самец снова занимал позицию перед капотом грузовика и бил хоботом по его кабине, в которой помимо водителя находились его жена и маленький сын.
Когда водитель в очередной раз попытался тронуться с места, слон уперся своими короткими бивнями, которые ему, видимо,
Надо сказать, что слоны, видимо, четко спланировали ограбление, потому что налет был совершен в зоне, где сотовая связь не действовала, поэтому господин Каевпонтранг не смог вызвать подмогу.
Слон поглощал ананасы (в грузовике их было 9 т) в течение 45 минут.
По словам водителя, его коллеги в последнее время тоже попадали в подобные передряги.
Слоны, как утверждается, ждут перевозчиков фруктов в засаде у дорог. Нападения совершаются как днем, так и ночью.
Один из подобных эпизодов удалось сфотографировать. На кадре видно, как слон остановил посреди дороги пикап и ворует фрукты из кузова.