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08:13 (мск), источник: Моя Планета

Банда слонов в Таиланде начала грабить грузовики с фруктами

Дикие слоны совершили несколько дерзких налетов на грузовики с фруктами в районе города Хуахин, провинция Прачуапкхирикхан.

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Водитель грузовика поведал, что крупный самец преградил его машине дорогу на узком шоссе, идущем через территорию местного заповедника, после чего еще несколько животных вышли из джунглей и начали хоботами таскать ананасы из кузова. При каждой попытке водителя включить передачу и уехать большой самец снова занимал позицию перед капотом грузовика и бил хоботом по его кабине, в которой помимо водителя находились его жена и маленький сын.

Когда водитель в очередной раз попытался тронуться с места, слон уперся своими короткими бивнями, которые ему, видимо, когда-то отрезали браконьеры, в борт машины и слегка приподнял ее, а потом опустил на место, когда водитель снял ногу с педали газа, передает РИА «Новости».

Надо сказать, что слоны, видимо, четко спланировали ограбление, потому что налет был совершен в зоне, где сотовая связь не действовала, поэтому господин Каевпонтранг не смог вызвать подмогу.

Слон поглощал ананасы (в грузовике их было 9 т) в течение 45 минут.

Только случайно проезжавшая мимо полицейская машина отпугнула грабителей.

По словам водителя, его коллеги в последнее время тоже попадали в подобные передряги.

Слоны, как утверждается, ждут перевозчиков фруктов в засаде у дорог. Нападения совершаются как днем, так и ночью.

Один из подобных эпизодов удалось сфотографировать. На кадре видно, как слон остановил посреди дороги пикап и ворует фрукты из кузова.

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