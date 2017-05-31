Банда слонов в Таиланде начала грабить грузовики с фруктами

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Водитель грузовика поведал, что крупный самец преградил его машине дорогу на узком шоссе, идущем через территорию местного заповедника, после чего еще несколько животных вышли из джунглей и начали хоботами таскать ананасы из кузова. При каждой попытке водителя включить передачу и уехать большой самец снова занимал позицию перед капотом грузовика и бил хоботом по его кабине, в которой помимо водителя находились его жена и маленький сын. Когда водитель в очередной раз попытался тронуться с места, слон уперся своими короткими бивнями, которые ему, видимо, когда-то отрезали браконьеры, в борт машины и слегка приподнял ее, а потом опустил на место, когда водитель снял ногу с педали газа, передает РИА «Новости».

Надо сказать, что слоны, видимо, четко спланировали ограбление, потому что налет был совершен в зоне, где сотовая связь не действовала, поэтому господин Каевпонтранг не смог вызвать подмогу. Слон поглощал ананасы (в грузовике их было 9 т) в течение 45 минут.

Только случайно проезжавшая мимо полицейская машина отпугнула грабителей.