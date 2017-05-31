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08:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Свободный порт Ванино продолжает зарастать стихийными свалками

На огромные несанкционированные полигоны отходов жалуются местные фермеры — свалки возникают в местах выпаса скота.

Источник: ИА REGNUM

Фермеры свободного порта Ванино жалуются на несанкционированные свалки, возникающие на пастбищах для скота. Поселенческие власти мер не принимают, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Количество отходов заставляет полагать, что горы нечистот набросали не обычные частники — скорее всего, мусор вывозит какая-то компания, желающая сэкономить на пользовании официальным полигоном ТБО. Случайно съеденные коровами отходы могут серьезно повредить животным, а иногда даже привести к гибели. Местные власти не реагируют», — бьёт тревогу владелица подсобного хозяйства Светлана Тихомирова.

Меду тем жители Ванино в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM акцентировали, что не раз пеняли местным фермерам на то, что их коровы пасутся вдоль автомобильных дорог и на помойках. А, следовательно, вопрос о полезности домашнего молока весьма спорен: в придорожной траве могут содержаться тяжелые металлы, в частности, свинец.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема стихийных мусорных свалок в свободном порту Ванино стала куда более актуальной, нежели недавняя проблема угольной пыли. С пылением ОАО «Ванинский морской торговый порт» успешно борется под строгим контролем правительства Хабаровского края. Администрация поселка Ванино к мусорным свалкам, несущим угрозу экологии куда большую, относится философски, по принципу: «Всегда так было». Между тем, помойки множатся в геометрической прогрессии, что, помимо угрозы санэпидблагополучию населения, грозит и другой бедой: в пожароопасный сезон разбросанные в лесной местности, на окраинах свалки часто горят, пламя может перекинуться на лесные массивы. На распоряжение главы региона Вячеслава Шпорта о немедленной ликвидации всех стихийных свалок, власти поселка Ванино не реагируют.

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