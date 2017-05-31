Метрополитен будет раздавать подарки детям 1 июня
Новосибирский метрополитен к 1 июня, Дню защиты детей, приготовил сюрприз для всех юных пассажиров — начиная с 10 утра, всем детям будут вручать подарки.
Новосибирский метрополитен к 1 июня, Дню защиты детей, приготовил сюрприз для всех юных пассажиров — начиная с 10 утра, всем детям будут вручать подарки.
«По доброй традиции сотрудники Новосибирского метрополитена поздравят юных пассажиров с праздником. Символические подарки дети получат на станциях метрополитена “Площадь Маркса”, “Речной вокзал”, “Площадь Ленина”, “Заельцовская”, “Золотая нива” и “Площадь Гарина-Михайловского” с 10 часов», — сообщили в администрации новосибирской подземки.
В тот же день ГУ МЧС по области приготовило для всех детей города большой и яркий праздник. На уличной площадке перед театром «Глобус» будет открыт детский «Городок безопасности». Здесь пройдет выставка
«Городок безопасности» будет работать 1 июня 2017 года с 10.00 до 14.00 на уличной площадке перед театром «Глобус».
Добавим, что вопрос «куда сводить ребенка» 1 июня в День защиты детей всегда актуален для жителей Новосибирска и районов области. В этом году родителей и их чад ждет весьма насыщенная программа: шоу мыльных пузырей, бесплатное посещение зоопарка и фестиваль кукол. С полной программой можно ознакомиться здесь.