Дождь накроет Владивосток в первый день лета
На Приморье движется очередной циклон.
На Приморье движется очередной циклон.
Во вторник на севере Приморья прошли кратковременные грозовые дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.
В отдельных районах Приморья усиливался западный ветер до 15−16 м/с. В районах, где осадки не наблюдались, воздух прогрелся до +21…+27 °C. На
Во Владивостоке максимальная температура воздуха составила около +23 °C. Ночью температура воздуха понизилась до +11…+13 °C.
Сегодня, 31 мая, во второй половине дня в Приморье пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.
Во Владивостоке с утра было солнечно, во второй половине дня солнце закроет фронтальная облачность, приближающаяся с запада. Но обойдется без осадков, посвежеет
В первый день лета Приморье окажется во власти циклона, в результате чего пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Ночной температурный фон от +7 °C до +12 °C, на севере 0…+6 °C. Днем будет на 4−8 градусов прохладнее, чем накануне, от +10 °C до +22 °C.
Во Владивостоке будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер северных румбов умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +9…+11 °C. Максимальная днем +14…+17 °C.