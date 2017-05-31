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08:36 (мск), источник: VLADNEWS

Дождь накроет Владивосток в первый день лета

На Приморье движется очередной циклон.

Источник: VLADNEWS

Во вторник на севере Приморья прошли кратковременные грозовые дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

В отдельных районах Приморья усиливался западный ветер до 15−16 м/с. В районах, где осадки не наблюдались, воздух прогрелся до +21…+27 °C. На северо-востоке, при облачной и дождливой погоде температура повысилась до +14…+20 °C. Ночью дожди прекратились. Температура воздуха понизилась к утру на севере от +1 °C до +14 °C на юге.

Во Владивостоке максимальная температура воздуха составила около +23 °C. Ночью температура воздуха понизилась до +11…+13 °C.

Сегодня, 31 мая, во второй половине дня в Приморье пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер при грозе порывистый. Максимальная температура воздуха останется на уровне вчерашнего дня.

Во Владивостоке с утра было солнечно, во второй половине дня солнце закроет фронтальная облачность, приближающаяся с запада. Но обойдется без осадков, посвежеет юго-восточный ветер. Максимальная температура воздуха +20…+22 °C.

В первый день лета Приморье окажется во власти циклона, в результате чего пойдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах с грозами. Ночной температурный фон от +7 °C до +12 °C, на севере 0…+6 °C. Днем будет на 4−8 градусов прохладнее, чем накануне, от +10 °C до +22 °C.

Во Владивостоке будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер северных румбов умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью +9…+11 °C. Максимальная днем +14…+17 °C.

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