В последний день весны в Крыму до +29
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости (Крым). В среду 31 мая в Крыму днем +24…+29, переменная облачность. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости (Крым). В среду 31 мая в Крыму днем +24…+29, переменная облачность. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер
В Севастополе также переменная облачность. Ветер
По информации синоптиков, в Черном и Азовском морях вода прогрелась до +17 и +20 градусов соответственно.