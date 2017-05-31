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10:07 (мск), источник: РИА Крым

В последний день весны в Крыму до +29

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости (Крым). В среду 31 мая в Крыму днем +24…+29, переменная облачность. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с, местами до 15 м/с. Днем воздух прогреется до 24−26 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут +11…+13.

В Севастополе также переменная облачность. Ветер юго-западный 5−10 м/с, температура воздуха днем +22…+24, ночью 12−14 градусов тепла.

По информации синоптиков, в Черном и Азовском морях вода прогрелась до +17 и +20 градусов соответственно.

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