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10:06 (мск), источник: РИА Крым

Объявлен конкурс на лучшие песню и стихотворение про мост в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май — РИА Новости (Крым). Инфоцентр «Крымский мост» объявил о начале творческого конкурса стихотворений и песен про строящийся мост в Крым.

Как отметили в инфоцентре, принять участие в конкурсе может любой желающий.

«Лучшая композиция будет представлена на международном конкурсе “Новая волна” в Сочи в исполнении звезды эстрады, автор примет участие в съемках клипа. Самую интересную поэзию опубликуют в сборнике “Крымский мост”, а автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на стройку века», — говорится в сообщении.

Прием заявок ведется до 31 июля текущего года на официальном сайте моста. Отправить свою работу можно через специальную форму обратной связи на странице конкурса most.life/novosti/konkurs/. Там же можно будет ставить «лайк» понравившимся произведениям.

В инфоцентре подчеркнули, что с начала строительства Крымского моста на официальную почту проекта приходят десятки стихотворений и текстов песен. Теперь авторы могут принять участие в конкурсе и побороться за главный приз.

5 августа итоги подведет профессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские исполнители — Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы — Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко, он одним из первых посвятил строящемуся мосту песню «Я забиваю сваю».

«Я уверена, что желающих принять участие в конкурсе будет немало. Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и таким образом стать частью этого важного исторического события — строительства Крымского моста. Я всем желаю удачи, в том числе и членам жюри, ведь нам тоже будет непросто сделать выбор», — уверена народная артистка России, певица Валерия.

По словам заслуженного артиста России, продюсера и композитора Виктора Дробыша, проведение такого конкурса очень своевременно.

«Творческие люди всегда шли в ногу со временем. И такие большие, грандиозные, масштабные, яркие стройки, как Крымский мост, они как раз могут направить творческого человека на какую-то историю, стать поводом для создания нового произведения», — отметил Дробыш.

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