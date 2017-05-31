Объявлен конкурс на лучшие песню и стихотворение про мост в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май — РИА Новости (Крым). Инфоцентр «Крымский мост» объявил о начале творческого конкурса стихотворений и песен про строящийся мост в Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май — РИА Новости (Крым). Инфоцентр «Крымский мост» объявил о начале творческого конкурса стихотворений и песен про строящийся мост в Крым.
Как отметили в инфоцентре, принять участие в конкурсе может любой желающий.
«Лучшая композиция будет представлена на международном конкурсе “Новая волна” в Сочи в исполнении звезды эстрады, автор примет участие в съемках клипа. Самую интересную поэзию опубликуют в сборнике “Крымский мост”, а автора наиболее яркого стихотворения ждет поездка на стройку века», — говорится в сообщении.
Прием заявок ведется до 31 июля текущего года на официальном сайте моста. Отправить свою работу можно через специальную форму обратной связи на странице конкурса most.life/novosti/konkurs/. Там же можно будет ставить «лайк» понравившимся произведениям.
В инфоцентре подчеркнули, что с начала строительства Крымского моста на официальную почту проекта приходят десятки стихотворений и текстов песен. Теперь авторы могут принять участие в конкурсе и побороться за главный приз.
5 августа итоги подведет профессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские исполнители — Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы — Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представляет один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко, он одним из первых посвятил строящемуся мосту песню «Я забиваю сваю».
«Я уверена, что желающих принять участие в конкурсе будет немало. Многие захотят не просто побороться за главный приз, но и таким образом стать частью этого важного исторического события — строительства Крымского моста. Я всем желаю удачи, в том числе и членам жюри, ведь нам тоже будет непросто сделать выбор», — уверена народная артистка России, певица Валерия.
По словам заслуженного артиста России, продюсера и композитора Виктора Дробыша, проведение такого конкурса очень своевременно.
«Творческие люди всегда шли в ногу со временем. И такие большие, грандиозные, масштабные, яркие стройки, как Крымский мост, они как раз могут направить творческого человека на