В центре Ялты нанесли износоустойчивую дорожную разметку

В Ялтинском регионе обновили дорожную разметку накануне курортного сезона, передает Крыминформ, ссылаясь на начальника муниципального казенного предприятия «ДЭУ» Александра Кононцева.

«Нашими сотрудниками обновлено более 140 пешеходных переходов и нанесено около 30 км осевой и краевой разметки», — рассказал он.

Кононцев также отметил, что в центре города была нанесена более износоустойчивая разметка на пешеходных переходах.

«Если обычную разметку, нанесенную краской, приходится обновлять каждые три месяца, то разметка с использованием холодного пластика остается в отличном состоянии в течение года», — подчеркнул руководитель предприятия.