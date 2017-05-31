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10:08 (мск), источник: АиФ Крым

В центре Ялты нанесли износоустойчивую дорожную разметку

Кононцев пообещал, что износоустойчивая разметка остается в отличном состоянии в течение года.

В Ялтинском регионе обновили дорожную разметку накануне курортного сезона, передает Крыминформ, ссылаясь на начальника муниципального казенного предприятия «ДЭУ» Александра Кононцева.

«Нашими сотрудниками обновлено более 140 пешеходных переходов и нанесено около 30 км осевой и краевой разметки», — рассказал он.

Кононцев также отметил, что в центре города была нанесена более износоустойчивая разметка на пешеходных переходах.

«Если обычную разметку, нанесенную краской, приходится обновлять каждые три месяца, то разметка с использованием холодного пластика остается в отличном состоянии в течение года», — подчеркнул руководитель предприятия.

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