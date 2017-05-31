В Екатеринбурге запретят водку и пиво

Праздник, посвященный Дню защиты детей, пройдет в столице Урала завтра, 1 июня, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Соответствующее постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Планируется, что торжественное мероприятие в Историческом сквере начнется в 10:00 и продлится до 15:00. Горожан ждет праздничный концерт и другие развлекательные мероприятия. При этом дети смогут добраться до места действа на общественном транспорте бесплатно, но есть одно условие: группа должна быть организованной (из расчета один сопровождающий взрослый на десять детей), а педагог должен будет предъявить копии приказа образовательного учреждения.

Кроме того, согласно распоряжению Якоба, торговым точка, расположенным в квадрате проспекта Ленина, улиц Пушкина, Малышева и 8 Марта, 1 июня запрещено продавать алкоголь. Сухой закон будет действовать на данной территории с 8:00 и до 16:00.