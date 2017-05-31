У Владивостока появился собственный гимн

Положение предусматривает, в каких случаях будет исполняться гимн. Среди них — вступление в должность главы города, открытие заседаний думы Владивостока, торжественные и протокольные мероприятия, во время вручения наград города Владивостока и другие.

Гимн краевого центра выбирали на открытом региональном конкурсе, объявленном в 2015 году. На него была представлена 21 работа. Выбран был текст гимна на слова И. Мальцева, Н. Рустамова, А. Кузиной «Владивосток — город воинской славы».