Процедура выезда молдавских водителей за границу может осложниться

В случае, если владелец машины с неоплаченными штрафами приедет на станцую техобслуживания, его перенаправят в соответствующие органы для устранения задолженностей.

Проверка наличия непогашенных штрафов совершается просто, как заявляет глава Национальной патрульной инспекции Ливиу Базюк: регистрационный номер проверят по базе данных — были ли на этой машине нарушены правила.

В случае одобрения данного законопроекта выезд водителей за границу может осложниться, ведь в перечень обязательных для предоставления документов на таможенных постах входит и документ об успешном прохождении техосмотра.

По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году было выписано около 228 тысяч штрафов. Более 10% оплачены не были.