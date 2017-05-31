Жителям Хабаровского края предлагают искать «дальневосточный гектар» в городах и поселках

Хабаровск, 31 мая, AmurMedia.

Жителям Хабаровского края предлагают брать ДВ-гектар и организовывать свое хозяйство в населенных пунктах. Но при этом важно, чтобы граждане учитывали совместимость их предприятия с городским регламентом и не возводили свинофермы среди жилых домов, сообщила корр. ИА AmurMedia исполняющая обязанности министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова.

— У нас очень много таких случаев, когда граждане берут «дальневосточный гектар» на территории населенного пункта. Все населенные пункты на территории края, в том числе и городские поселения, открыты для предоставления земель. Пожалуйста! Здесь нужно учитывать только тот факт, что на территории населенного пункта именно свободный гектар найти, скорее всего, не получится, — сообщила Ирина Серова.

В том же случае, если кто-то и сможет найти себе свободный участок и оформить его, то тогда землевладелец должен организовывать свое хозяйство в соответствии с градостроительным законодательством.

— В населенных пунктах использование земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительным законодательством. То есть с учетом того зонирования, которое содержится в регламентах. Так, например, никто же не хочет жить рядом со свинофермой. Так что здесь должна учитываться совместимость, — заметила Ирина Серова.