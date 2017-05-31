Акция «Читающий парк» стартует в Хабаровске

В 10:30 горожан ждут в парке имени Гайдара на площадке «Лебеди». Там пройдет театрализованное мероприятие с участием известных литературных персонажей.

Акция продлится до 28 июля. Каждую неделю по вторникам, четвергам и пятницам с 10:30 до 12:30 в парке будет работать выездной читальный зал библиотеки имени Наволочкина. Его посетители смогут познакомиться с интересными детскими книгами. Кроме того, для них будут устраивать конкурсы и игры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры края.