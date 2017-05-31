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11:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Акция «Читающий парк» стартует в Хабаровске

1 июня в Хабаровске стартует акция «Читающий парк», которую организует краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина.

В 10:30 горожан ждут в парке имени Гайдара на площадке «Лебеди». Там пройдет театрализованное мероприятие с участием известных литературных персонажей.

Акция продлится до 28 июля. Каждую неделю по вторникам, четвергам и пятницам с 10:30 до 12:30 в парке будет работать выездной читальный зал библиотеки имени Наволочкина. Его посетители смогут познакомиться с интересными детскими книгами. Кроме того, для них будут устраивать конкурсы и игры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры края.

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