Парковку у пляжа с «Голубым флагом» в Янтарном расширят в два раза

Как сообщалось ранее, к этому сезону удалось расширить пляж под «Голубым флагом» до 500 метров. Количество лежаков увеличено со 100 до 300 штук.

По словам Заливатского, расширение парковки до 240 мест обошлось в 8,5 млн рублей. Она — не бесплатная. За одно парковочное место придется заплатить 250 рублей.

Напомним, что два пляжа Калининградской области попали в ТОП-10 лучших в России. В этом году из областного бюджета на обустройство пляжей в приморских населенных пунктах было выделено 15 миллионов рублей.