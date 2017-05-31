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15:52 (мск), источник: АиФ Калининград

Парковку у пляжа с «Голубым флагом» в Янтарном расширят в два раза

Парковку у пляжа с «Голубым флагом» в Янтарном расширят в два раза. Об этом рассказал глава муниципального образования Алексей Заливатский накануне.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, к этому сезону удалось расширить пляж под «Голубым флагом» до 500 метров. Количество лежаков увеличено со 100 до 300 штук.

По словам Заливатского, расширение парковки до 240 мест обошлось в 8,5 млн рублей. Она — не бесплатная. За одно парковочное место придется заплатить 250 рублей.

Напомним, что два пляжа Калининградской области попали в ТОП-10 лучших в России. В этом году из областного бюджета на обустройство пляжей в приморских населенных пунктах было выделено 15 миллионов рублей.

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