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11:34 (мск), источник: Sputnik.md

Смена погоды: после дождей на Молдову надвигается жара

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. На смену дождям, которые ожидаются в среду и в ночь на четверг, к Молдове приближается жара. По прогнозам синоптиков, знойные деньки ожидаются уже на этой неделе.

Источник: Sputnik.md

В Государственной гидрометеорологической службе страны сообщили, что сегодня в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами.

«Осадки пройдут местами. Дожди вероятны и в ночь на 1 июня. А уже в первый день лета осадков не предвидится. Максимальные температуры воздуха только 1—2 июня будут не такими высокими — всего лишь +27, а после 3 июня воздух прогреется до +30», — сообщили в метеослужбе.

По прогнозам синоптиков, температуры будут постепенно расти, однако метеопредупреждений в связи с жарой пока не ожидается.

По прогнозу портала gismeteo.md, пик жары придет на вторую декаду июня.

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