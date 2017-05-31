Смена погоды: после дождей на Молдову надвигается жара
КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. На смену дождям, которые ожидаются в среду и в ночь на четверг, к Молдове приближается жара. По прогнозам синоптиков, знойные деньки ожидаются уже на этой неделе.
КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. На смену дождям, которые ожидаются в среду и в ночь на четверг, к Молдове приближается жара. По прогнозам синоптиков, знойные деньки ожидаются уже на этой неделе.
В Государственной гидрометеорологической службе страны сообщили, что сегодня в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами.
«Осадки пройдут местами. Дожди вероятны и в ночь на 1 июня. А уже в первый день лета осадков не предвидится. Максимальные температуры воздуха только
По прогнозам синоптиков, температуры будут постепенно расти, однако метеопредупреждений в связи с жарой пока не ожидается.
По прогнозу портала gismeteo.md, пик жары придет на вторую декаду июня.