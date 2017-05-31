Смена погоды: после дождей на Молдову надвигается жара

В Государственной гидрометеорологической службе страны сообщили, что сегодня в Молдове ожидаются кратковременные дожди с грозами.

«Осадки пройдут местами. Дожди вероятны и в ночь на 1 июня. А уже в первый день лета осадков не предвидится. Максимальные температуры воздуха только 1—2 июня будут не такими высокими — всего лишь +27, а после 3 июня воздух прогреется до +30», — сообщили в метеослужбе.

По прогнозам синоптиков, температуры будут постепенно расти, однако метеопредупреждений в связи с жарой пока не ожидается.

По прогнозу портала gismeteo.md, пик жары придет на вторую декаду июня.