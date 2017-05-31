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11:35 (мск), источник: dostup1.ru

В ночь на 1 июня в Челябинской области возможны заморозки

В связи с ожидаемым похолоданием садоводам рекомендуется принять меры к сохранению урожая.

В ночь на 1 июня в Челябинской области прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского ЦГМС, ночью и утром 1 июня в горах и низинах ожидаются заморозки: в воздухе — до минус двух, на почве — до минус трех градусов.

«В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений», — предупреждает региональное управление МЧС.

Отметим, что аналогичный прогноз на 31 мая не оправдался: минувшей ночью в регионе было плюс 5−8, в южных районах — до 12 градусов.

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В ночь на 1 июня в Челябинской области возможны заморозки
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