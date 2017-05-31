Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Украинские власти арестовали принадлежащие «Газпрому» акции
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Несоветский писатель. За что Паустовского «лишили» НобелевкиМарлен Дитрих вставала перед Константином Паустовским на колени, а Нобелевский комитет собирался присудить ему премию по литературе
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Крюгер, Боня, Турман: победители и гости закрытия Канн 2017
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
12Воспоминания Набережной Круазет
20Крепостные стены XXI века
12:26 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, каким политикам больше всего доверяют избиратели

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Анализ поведения нескольких сотен политиков и избирателей показал, что люди больше всего доверяют лидерам со «средней» степенью харизматичности, а не очень харизматичным личностям, как считалось ранее, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

«Наше исследование показывает, что политические партии и бизнес-организации должны задуматься о том, чтобы их главами были люди со средней степенью харизмы, а не самые харизматичные их представители. Что интересно, причиной их провала являются не сложные отношения с другими личностями в коллективе, как обычно считают люди, а их деловые качества», — рассказывает Жасмин Вергауве (Jasmine Vergauwe) из университета Гента (Бельгия).

Читайте также
Твиттер президента: писал ли Трамп такие твиты?

Последние выборы в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции в очередной раз возродили «вечный» вопрос — что важнее, яркая харизма и почитание избирателей или умение профессионально заниматься политикой. Результаты этих президентских гонок и референдумов не дали однозначного ответа на этот вопрос, что заставило Вергауве и ее коллег попытаться понять, почему харизма не всегда помогает политикам одержать победу.

Для разрешения этой загадки ученые проанализировали поведение и личностные характеристики свыше трех сотен успешных политиков со всех уголков мира, а также около 600 ведущих бизнесменов. Получив данные по их харизме, ученые опросили их подчиненных, конкурентов и избирателей на предмет того, насколько склонны они доверять этим лидерам и насколько те являются компетентными в тех областях экономики и сферах политики, где они работают.

Эти опросы четко показали, что и для бизнесменов, и для политиков существует некий предел харизмы, при переходе через который уровень доверия к ним начинает падать, а не расти.

Соответственно, лидеры с «средним» уровнем харизмы были наиболее привлекательными и для избирателей, и для бизнес-партнеров и подчиненных.

Читайте также
Что вы знаете о новом президенте Франции?

Как показал дальнейший анализ данных, это может быть связано с тем, что харизматичные политики и бизнесмены страдают от одного общего недостатка — они слишком увлечены стратегическим планированием и крайне плохо реагируют на стрессовые ситуации и внезапные новые вызовы. И то и другое связано с тем, что они плохо справляются с решением краткосрочных задач и удержанием коллектива под контролем.

Последнее открытие, по словам бельгийского психолога, было большой неожиданностью для ученых, так как они считали, что главной проблемой для харизматичных политиков и бизнесменов будут конфликты с подчиненными и соратниками и их непростой характер, а не управленческие сложности.

«Харизматичным политикам, на наш взгляд, помогли бы тренировки, которые помогали бы им справляться с решением оперативных задач, а людям с низким уровнем харизмы, наоборот, нужно учиться стратегическому мышлению и планированию. Они должны видеть ситуацию в стране или бизнес в целом, ставить под сомнение статус-кво и искать новые пути решения проблем», — заключают ученые.

Комментарии
1
Дмитрий Карпов
Исследование лишний раз показало, что всегда, везде и во всём побеждает золотая середина
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ангела Меркель подает на развод. Цена — 330 миллиардов
Назван срок возвращения доходов граждан РФ к докризисному уровню
Путин одобрил отмену ряда экономических мер против Турции
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии
Вильфанд заявил о точности прогноза погоды на день урагана
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Троих российских легкоатлеток допустили до соревнований
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Полиции Украины выдали очень дорогую замену «уазикам» Компания Mitsubishi Motors осуществила крупнейшую поставку «зелёных» автомобилей за всё время работы со странами бывшего СССР
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
На 76-м году жизни скончалась «девушка Бонда» Молли Питерс Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте, посвященном бондиане
Недвижимость
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
У 7 тысяч россиян россиян могут изъять жилье за долги
Риелторов осудили за хищение 26 млн рублей у клиентов
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
У детей Сандры Буллок появился отец Актриса счастлива, как никогда.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь