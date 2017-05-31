Ученые выяснили, каким политикам больше всего доверяют избиратели

«Наше исследование показывает, что политические партии и бизнес-организации должны задуматься о том, чтобы их главами были люди со средней степенью харизмы, а не самые харизматичные их представители. Что интересно, причиной их провала являются не сложные отношения с другими личностями в коллективе, как обычно считают люди, а их деловые качества», — рассказывает Жасмин Вергауве (Jasmine Vergauwe) из университета Гента (Бельгия).

Последние выборы в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции в очередной раз возродили «вечный» вопрос — что важнее, яркая харизма и почитание избирателей или умение профессионально заниматься политикой. Результаты этих президентских гонок и референдумов не дали однозначного ответа на этот вопрос, что заставило Вергауве и ее коллег попытаться понять, почему харизма не всегда помогает политикам одержать победу. Для разрешения этой загадки ученые проанализировали поведение и личностные характеристики свыше трех сотен успешных политиков со всех уголков мира, а также около 600 ведущих бизнесменов. Получив данные по их харизме, ученые опросили их подчиненных, конкурентов и избирателей на предмет того, насколько склонны они доверять этим лидерам и насколько те являются компетентными в тех областях экономики и сферах политики, где они работают.

Эти опросы четко показали, что и для бизнесменов, и для политиков существует некий предел харизмы, при переходе через который уровень доверия к ним начинает падать, а не расти.

Соответственно, лидеры с «средним» уровнем харизмы были наиболее привлекательными и для избирателей, и для бизнес-партнеров и подчиненных.

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