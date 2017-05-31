«Храброво»: багаж выдается на улице временно из-за реконструкции

При этом «багажная карусель» в зоне прилета по-прежнему работает, отметила она. «В редких случаях, при прибытии примерно в одно и то же время нескольких рейсов, багаж может выдаваться пассажирам на улице возле здания терминала. Пассажиры получают багаж и сразу выходят за пределы аэродрома на привокзальную площадь», — пояснила Грицун.

По ее словам, выдача багажа на улице — это временная вынужденная мера. «Из-за реконструкции и строительных работ уже в действующей части аэровокзала, количество площадей в здании уменьшается и во избежании большого скопления пассажиров у одной ленты багажной карусели, столпотворения, багаж иногда выдается на улице. Сотрудники аэропорта объясняют пассажирам о причинах выдачи багажа на улице, и всегда приносят извинения за доставленные неудобства», — добавила собеседница.

Напомним, ранее пассажиры сообщали, что чемоданы и сумки в «Храброво» выдаются на улице без проверки багажных талонов. «Нас даже в здание не пригласили, перед нами даже не извинились, и я молчу, что даже никто не осведомился, взял я свою сумку или нет при выходе из этой давки и первобытного побоища за багаж», — писал очевидец.