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17:29 (мск), источник: Вести - Калининград

Курорты Калининградской области не готовы к летнему сезону

Профильные министры проинспектировали пляжи Зеленоградска и Янтарного.

Первая остановка — Зеленоградск. Прямо на променаде установлена новая достопримечательность — большая шахматная доска. Фигуры из пластика высотой около метра. Когда здесь можно будет сыграть партию или сфотографироваться на память, не ясно. Площадка огорожена лентой. Рядом идет реконструкция «Розы ветров».

А это новая, но неудобная кабина для переодевания. К 1 июня недочеты необходимо устранить. Впрочем, отдыхающих уже сейчас беспокоит не отсутствие крючков, а наличие тяжелой строительной техники на пляже.

В минувшие выходные грузовики ездили чуть ли не по загорающим, люди расстилали покрывала прямо в колее от колес.

Георгий Попшой, заместитель главы администрации Зеленоградского городского округа:

— Мы предполагаем, что в течение 2−3-х недель работы будут завершены. Если по технологии им необходимо будет возобновить подвоз, то чтобы это делали с максимальными требованиями безопасности. Чтобы спереди шёл работник и оповещал с громкоговорителя, что будет тяжелая техника идти.

Машины возят сваи. Но, по мнению вице-премьера областного правительства Гарри Гольдмана, логичнее было бы работать ночью и уж никак не в выходные. Этот вопрос планируют обсудить в ближайшее время.

Кирилл Попов, корреспондент:

— В Янтарном на пляже тоже можно увидеть строительную технику. Но тут все работы завершатся к 3 июня. На этом месте власти планируют выложить новые деревянные дорожки.

Этот участок побережья будет дублировать пляж, отмеченный Голубым флагом. Спасательный пост, душевая, умывальники — различаются только лежаки.

— В общей сумме у нас на двух пляжах будет 500 лежаков.

А это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Проблема только в нехватке парковочных мест. Но стоянку планируют увеличить вдвое. Уже выделены деньги.

Гарри Гольдман, врио вице-премьера правительства Калининградской области:

— Нужно начинать сезон не при открытии — первого числа, все работы должны заканчиваться к маю. Когда уже стоит погода. Поздно выделяются средства, поздно конкурсы отрабатываются. Соответственно, залезают уже на время сезона.

Летний сезон начнется в Калининградской области 1 июня. В Янтарном Голубой флаг поднимут третьего числа. К этим датам все курортные города региона должны устранить недостатки и предоставить отдыхающим качественный сервис.

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