Омская роща в виде надписи ЛЕНИН стала хитом соцсетей
Любознательные пользователи соцсетей обнаружили близ Тюкалинска необычную хвойную рощу возрастом более 40 лет.
Любознательные пользователи соцсетей обнаружили близ Тюкалинска необычную хвойную рощу возрастом более 40 лет.
Фотографию выложила в своем твиттере омичка Наталья Сухарева, собрав урожай лайков и ретвитов. Деревья посажены таким образом, что образуют надпись ЛЕНИН, если смотреть с большой высоты.
Отметим, это не первый так называемый геоглиф в Омской области. В Муромцевском районе существует надпись «Ленин с нами», а в 2016 году в Любинском районе на территории 6,5 га появилась роща «70 лет Победы», на которую ушло около 35 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.
Несмотря на то, что создание гигантских надписей на территории бывшего СССР не было секретом, массовую известность они получили только в 2000-х годах после развития интернета и спутниковых карт. Всего на территории