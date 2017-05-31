Омская роща в виде надписи ЛЕНИН стала хитом соцсетей

Фотографию выложила в своем твиттере омичка Наталья Сухарева, собрав урожай лайков и ретвитов. Деревья посажены таким образом, что образуют надпись ЛЕНИН, если смотреть с большой высоты.

Отметим, это не первый так называемый геоглиф в Омской области. В Муромцевском районе существует надпись «Ленин с нами», а в 2016 году в Любинском районе на территории 6,5 га появилась роща «70 лет Победы», на которую ушло около 35 тысяч сеянцев сосны обыкновенной.