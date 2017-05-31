РПЦ призывает священников отказаться от дорогих автомобилей

Источник: РИА "Новости"

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в 2012 году призвал священников отказаться от использования дорогих автомобилей, с тех пор позиция Русской православной церкви остается неизменной», — сказал представитель синодального отдела. Как сказал тогда патриарх, сегодня уровень производства автомобилей таков, что разница в комфорте между престижными и менее престижными моделями — минимальная, и нужно «подумать о том, чтобы использовать такие транспортные средства, которые не могли бы стать поводом для дискредитации духовенства».

По его словам, в современной информационной среде любая новость, связанная с Церковью, рассматривается «через лупу», а любой недостойный поступок человека, связанного с Церковью, вызывает шквал негативных публикаций.

«А потому мы как члены Церкви призваны быть примером и для неверующих, и для маловерующих», — подчеркнул предстоятель РПЦ. Первоиерарх также пояснил, что сам он передвигается на автомобилях, предоставленных государством и отвечающих требованиям безопасности. Будучи охраняемым лицом, патриарх не может использовать другие машины.

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