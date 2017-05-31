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12:38 (мск), источник: РИА Новости

РПЦ призывает священников отказаться от дорогих автомобилей

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Русская православная церковь призывает священников ограничивать себя в выборе личного автомобиля, чтобы избежать дискредитации духовенства; такой позиции в РПЦ придерживаются уже много лет, заявили РИА Новости в среду в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл еще в 2012 году призвал священников отказаться от использования дорогих автомобилей, с тех пор позиция Русской православной церкви остается неизменной», — сказал представитель синодального отдела.

Как сказал тогда патриарх, сегодня уровень производства автомобилей таков, что разница в комфорте между престижными и менее престижными моделями — минимальная, и нужно «подумать о том, чтобы использовать такие транспортные средства, которые не могли бы стать поводом для дискредитации духовенства».

По его словам, в современной информационной среде любая новость, связанная с Церковью, рассматривается «через лупу», а любой недостойный поступок человека, связанного с Церковью, вызывает шквал негативных публикаций.

«А потому мы как члены Церкви призваны быть примером и для неверующих, и для маловерующих», — подчеркнул предстоятель РПЦ. Первоиерарх также пояснил, что сам он передвигается на автомобилях, предоставленных государством и отвечающих требованиям безопасности. Будучи охраняемым лицом, патриарх не может использовать другие машины.

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На прошлой неделе интернет-газета «Орловские новости» опубликовала материал о том, что епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнев) стал обладателем автомобиля Land Cruiser стоимостью 6 миллионов рублей. По словам журналистов, в Орловской митрополии им подтвердили факт того, что у священнослужителя появился внедорожник, и пояснили — машина подарена крупным агрохолдингом.

Во вторник, 30 мая, «Орловские новости» написали, что в редакцию издания пришло письмо, якобы подписанное епископом. В письме содержится требование убрать информационную заметку с сайта, иначе журналисты будут привлечены к ответственности по пункту 1 статьи 148 УК РФ «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Позднее Орловская митрополия опубликовала на своем сайте официальное заявление, что владыка Нектарий никаких писем с угрозами газете не отправлял, что обнародованное послание — «фейк». В то же время в митрополии не прокомментировали появление у епископа дорогого внедорожника.

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