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13:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Татарстана объявил Гидрометцентр РТ.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, предупреждение будет действовать с 10.00 до 22.00 1 июня.

Так, днем и вечером местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра до 18 — 23 м/с.

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