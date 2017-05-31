В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, предупреждение будет действовать с 10.00 до 22.00 1 июня.

Так, днем и вечером местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра до 18 — 23 м/с.