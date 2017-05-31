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13:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Сабантуй в Уфе: как начинался, сколько дней длился и какова цена за вход на праздник

УФА, 31 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/. Об особенностях празднования Сабантуя в Уфе рассказала газета «Красная Башкирия» в мае 1927 года. В программе — необычные состязания и призы для победителей. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Подготовка к Сабантую закончена, и сегодня празднество открывается в 4 часа дня», — сообщила газета 27 мая 1927 года. О начале праздника плуга, который продолжался четыре дня, возвещал поднятый флаг, выпущенные воздушные шары и ракеты в центральном стадионе Башсовета физкультуры.

Сабантуй проводился по специально разработанной программе. Вначале — парад участников народного праздника, затем фигурная маршировка, в которой были задействованы 400 физкультурников. Дальнейшая программа не менее насыщенна: «борьба, призовые бега мальчиков и девочек, бой с мешками, футбол, бой горшков, лазанье на столб, бега с яйцами, бега в мешках, бой с завязанными глазами и связанными ногами, съедание висячей булки, бега на трёх ногах (втроём), перетягивание каната через плечо».

Победителей состязаний ждали многочисленные призы. Главные из них: сеялка, сабан, веялка, самовары, ковры, материя, обувь, предметы сельскохозяйственного обихода. Завершал первый день Сабантуя грандиозный фейерверк.

Чтобы попасть на праздник плуга, каждый желающий должен заплатить за вход 20 копеек, уточняется в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.

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