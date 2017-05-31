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13:10 (мск), источник: Фонтанка

Новым директором Исаакия стала Ирада Вовненко

Детскую писательницу Ираду Вовненко представили как нового директора ГМП «Исаакиевский собор». Об этом «Фонтанке» 31 мая сообщили участники совещания в дирекции музея.

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что Ирада Вовненко с 2003 года работала главным специалистом международного отдела ГМЗ «Царское Село», также принимала участие в проекте восстановления Янтарной комнаты. С 2009 года руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора».

До последнего момента являлась заместителем директора по общественным связям ГМП. Также Вовненко пишет книги и является членом союза писателей России. В 2011 году издала книгу вместе с польским писателем Янушем Вишневским «Любовь и другие диссонансы». Кроме того, с 2006 года Вовненко пишет детские исторические книги.

Напомним, что в конце апреля стало известно, что народный артист РФ Николай Буров, выступающий против передачи Исаакиевского собора РПЦ, намерен покинуть пост директора. Его полномочия закончатся 5 июня.

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