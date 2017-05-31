Нижний Новгород, 31 мая — АиФ-НН. Крестный ход пройдет по нескольким районам Нижегородской области с 4 по 19 июня, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.

Традиционное шествие с Оранской иконой Божией матери пройдет с 4 по 19 июня. Начнется и закончится крестный ход в мужском монастыре в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки Богородского района.

Участники пройдут более 350 километров через города Вад, Шатки, Первомайск, Лукоянов, Гагино, Бутурлино, Перевоз.