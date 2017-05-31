Крестный ход пройдет по нескольким районам Нижегородской области
Участники шествия пройдут более 350 километров.
Участники шествия пройдут более 350 километров.
Нижний Новгород, 31 мая —
Традиционное шествие с Оранской иконой Божией матери пройдет с 4 по 19 июня. Начнется и закончится крестный ход в мужском монастыре в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки Богородского района.
Участники пройдут более 350 километров через города Вад, Шатки, Первомайск, Лукоянов, Гагино, Бутурлино, Перевоз.