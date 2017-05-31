Трамп предложил пользователям сети разгадать значение слова из его твита

Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль.

Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

«Кто может разгадать истинное значение “covfefe”??? Наслаждайтесь!» — написал американский лидер в своем новом сообщении в Twitter.