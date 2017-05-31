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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Трамп предложил пользователям сети разгадать значение слова из его твита

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил читателям своего микроблога в Twitter разгадать настоящее значение непонятного слова, которое появилось в его недавнем твите.

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Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль.

Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

«Кто может разгадать истинное значение “covfefe”??? Наслаждайтесь!» — написал американский лидер в своем новом сообщении в Twitter.

«Кто может разгадать истинное значение “covfefe”??? Enjoy!

Несмотря на то, что Трамп, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей попытались найти альтернативные трактовки его посланию.

Неологизм появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary, был напечатан на футболке, фигурирует в многочисленных интернет-мемах и стал одной из самых популярных тем в Twitter.

Комментарии
1
Владимир Vell
Извиняюсь спросить , статья о чем ?
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