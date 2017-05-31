Трамп предложил пользователям сети разгадать значение слова из его твита

Ранее опечатка Трампа в одном из его новых сообщений в Twitter вызвала бурную реакцию пользователей интернета. «Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал он после полуночи по вашингтонскому времени, так и не закончив свою мысль.
Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.
«Кто может разгадать истинное значение “covfefe”??? Наслаждайтесь!» — написал американский лидер в своем новом сообщении в Twitter.
Несмотря на то, что Трамп, скорее всего, имел в виду coverage (освещение в СМИ), пользователи соцсетей попытались найти альтернативные трактовки его посланию.
Неологизм появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary, был напечатан на футболке, фигурирует в многочисленных интернет-мемах и стал одной из самых популярных тем в Twitter.