Купальный сезон откроется в Москве 1 июня

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном управлении Роспотребнадзора, на территории Москвы расположено 11 зон отдыха с купанием, одна из них — «Мещерское» — находится на реконструкции. Также в столице оборудованы 48 зон отдыха без купания, 9 из них на реконструкции.

На 25 мая специалистами Роспотребнадзора были приняты в эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием: «Тропарево» (Юго-Западный округ), пляжный комплекс «Бич Клаб» (Северный округ), а также Большой городской пруд, озеро Черное, Школьное озеро (Зеленоград) и озеро Белое (Восточный округ).

Кроме того, приняты в эксплуатацию 23 зоны отдыха без купания: Терлецкая дубрава, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга», Круглый пруд, Лебедянский пруд, Путяевские пруды, пруд Быково болото, «Битца», Борисовские пруды, Кузьминские пруды, Шибаевский пруд, Мазиловский пруд, Воробьевская набережная реки Москвы, Ангарские пруды, Головинские пруды, парк «Дружба», парк «Северное Тушино», «Химки-2», Голицынский пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Патриарший пруд и Новодевичьи пруды.

Остальные зоны отдыха пока не приняты в эксплуатацию в связи с тем, что, в большинстве случаев, не была представлена вся необходимая документация, подтверждающая проведение противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в управлении сообщили, что в водоемах личинок комаров — переносчиков малярии не обнаружено.