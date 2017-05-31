Уральцы начали экономить на еде, здоровье и образовании

Потребительские расходы жителей Свердловской области в 2016 году составили 40,1 тысячу рублей в месяц на одно домохозяйство, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.

По сравнению с 2015 годом уральцы стали больше тратить на еду, оплату жилья, проезд в общественном транспорте, развлечения и отдых. На здравоохранение, лекарства, образование, покупку одежды и обуви, бытовой техники расходы снизились. Так, на приобретение продуктов питания уральские семьи тратили 12,2 тысячи рублей (на 0,8% больше, чем в 2015 году). В структуре всех ежемесячных доходов эта доля составила 30,5%.

Расходы на содержание жилья увеличились на 10,9% (5 тысяч рублей в месяц), на проезд — на 35,1% (970 рублей), на отдых и культурные мероприятия — на 21% (3,7 тысячи рублей). А вот траты на медицинские услуги и образование уменьшились на 8,7% и 13,2% соответственно, составив 2,1 тысячи и 0,3 тысячи рублей.