Новосибирскую пенсионерку осудили за покупку флешки

Как рассказал «РГ» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, под уголовную статью женщину подвела флешка с встроенным диктофоном, которую та приобрела в одном из зарубежных интернет-магазинов. Примечательно, что «шпионское» устройство даже не попало в руки сибирячки — хитроумный диктофон изъяли таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, заподозрившие в посылке неладное.

Прибор изъяли после проверки рентгенаппаратом. Для того чтобы установить принадлежность флешки к специальным техническим средствам, для покупки которых нужно особое разрешение, была проведена экспертиза. Там же, в Екатеринбурге, первоначально было возбуждено и уголовное дело, откуда его передали в Новосибирскую область. Это объясняет, почему следственные действия длились так долго — флешку-диктофон Татьяна Беляева заказала в Поднебесной еще в ноябре 2015 года.

Как пояснила подсудимая правоохранителям, в шпионских целях использовать устройство она не планировала и вообще не придала значения тому, что запоминающее устройство имеет и второе назначение. «Полезный бонус» оказался решающим фактором в судебном разбирательстве. Женщина полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде штрафа в восемь тысяч рублей.