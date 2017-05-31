Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Несоветский писатель. За что Паустовского «лишили» НобелевкиМарлен Дитрих вставала перед Константином Паустовским на колени, а Нобелевский комитет собирался присудить ему премию по литературе
Киану Ривза заметили на съемках в Петербурге
Шестилетний «Брюс Ли» покорил зрителей шоу «Лучше всех!»
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
10Последний звонок-2017 в России
12Воспоминания Набережной Круазет
15Happy Birthday, Mr. President
14:25 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирскую пенсионерку осудили за покупку флешки

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 56-летней Татьяне Беляевой, обвиняемой по статье о покушении на незаконное приобретение специальных техсредств для негласного получения информации.

Как рассказал «РГ» старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, под уголовную статью женщину подвела флешка с встроенным диктофоном, которую та приобрела в одном из зарубежных интернет-магазинов. Примечательно, что «шпионское» устройство даже не попало в руки сибирячки — хитроумный диктофон изъяли таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, заподозрившие в посылке неладное.

Прибор изъяли после проверки рентгенаппаратом. Для того чтобы установить принадлежность флешки к специальным техническим средствам, для покупки которых нужно особое разрешение, была проведена экспертиза. Там же, в Екатеринбурге, первоначально было возбуждено и уголовное дело, откуда его передали в Новосибирскую область. Это объясняет, почему следственные действия длились так долго — флешку-диктофон Татьяна Беляева заказала в Поднебесной еще в ноябре 2015 года.

Как пояснила подсудимая правоохранителям, в шпионских целях использовать устройство она не планировала и вообще не придала значения тому, что запоминающее устройство имеет и второе назначение. «Полезный бонус» оказался решающим фактором в судебном разбирательстве. Женщина полностью признала вину. Ей назначено наказание в виде штрафа в восемь тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп предложил читателям разгадать загадку его твита
Песков: указ Путина не касается поставок «пресловутых» помидоров
Минэкономразвития прогнозирует нулевой рост пенсий до 2035 года
Deutsche Bank оштрафован за отмывание денег из России
Трамп предложил разгадать значение слова из его твита
Гидрометцентр заявил о правильном прогнозе урагана для МЧС
Глава Роскачества назвал лучшие продукты, производимые в стране
Экс-глава Удмуртии признался в получении взятки
Спорт
«Манчестер Юнайтед» стал самым дорогим футбольным клубом мира В сезоне-2015/16 «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял пятое место и стал обладателем Кубка Англии
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей Снежана Самохина, Татьяна Кирилюк, а также бывшая «пацанка» Юлия Ковалева должны пройти через жесткие тренинги и стрессовые испытания
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Москвичи срочно пытаются получить права на землю под многоэтажками
Жителей хрущевок пригласили в Госдуму
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Джигурда сообщил, что Анисина потеряла ребенка Артист утверждает, что несчастье произошло на фоне стресса. 
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь