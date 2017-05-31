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14:27 (мск), источник: NewsKo

В июне в Перми откроется самый большой детский сад

В июне на улице Машинистов, 43а в Дзержинском районе откроется самый большой детский сад «Конструктор успеха». Благодаря особой образовательной концепции «Конструктор успеха» обеспечит специальные условия для детей с разными возможностями.

Напомним, последние три года администрация Перми уделяет особое внимание проведению ремонтных работ в детских садах и строительству новых дошкольных образовательных учреждений. Сфера образования — одна из приоритетных для главы Перми Дмитрия Самойлова. С 2014 по 2016 годы в городе было создано более 8,2 тыс. мест в дошкольных образовательных учреждениях. Так, например, в 2015—2016 годах было открыто 13 детских садов: девять из них после капитального ремонта и четыре здания выкуплено у застройщиков в муниципальную собственность. В мае прошлого года был открыт сад «Гардарика» на 200 мест в Орджоникидзевском районе, а в августе — «ЭКОсад» в Свердловском районе на 240 мест.

В июне откроется новое дошкольное образовательное учреждение, которое станет самым большим в Перми, его площадь составляет более 21 тыс. кв. м. Трехэтажный детский сад примет 360 детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

«Конструктор успеха» — это детский сад с уникальной образовательной концепцией, способной обеспечить специальные условия для детей с разными возможностями здоровья. Образовательный процесс в новом дошкольном учреждении будет организован посредством специальных площадок — творческих мастерских, где у каждого ребёнка будет возможность выбора деятельности по интересам. Кроме того, детский сад оснащён уникальным современным интерактивным оборудованием для организации мобильной и мультимедийной развивающей среды.

Следует отметить, что детский сад будет открыт в Дзержинском районе, который является одним из самых сложных районов по обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями. А это значит, что открытие нового сада позволит максимально удовлетворить запросы родителей по выдаче направлений в близлежащее дошкольное учреждение. На сегодняшний день детский сад готовится к открытию: моются помещения, завозится и расставляется мебель, игрушки.

К августу этого года администрация Перми планирует завершить капитальный ремонт детского сада на улице Каляева, 35а в Кировском районе, а к концу года выкупить и открыть сад на улице Чернышевского, 17 В в Свердловском районе.

Источник — администрация Перми

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