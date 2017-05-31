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14:29 (мск), источник: dostup1.ru

Установлены подростки, нарушавшие порядок на фестивале красок в Челябинске

Дети объясняют свои действия властью толпы.

Челябинские полицейские отыскали ряд подростков, нарушавших общественный порядок на фестивале красок, — с детьми и их родителями ведется профилактическая работа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Технические средства позволили сотрудникам полиции установить подростков, которые ругались матом и кидались краской на скандальном фестивале. Дети были опрошены с участием законных представителей. С бунтарями и их родителями проведены профилактические беседы.

«Могу только сказать, что эти подростки не состояли на учете в ПДН, не попадали под надзор и не привлекались ранее к административной ответственности. Объясняют свои действия властью толпы. Мол, все кричали, и я кричал», — рассказал замначальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Челябинску Сергей Абдувалеев.

Проверкой по факту произошедшего занимается Следственный комитет. В действиях подростков могут усмотреть состав части 1 статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Все они будут поставлены на профилактический учет, а районным комиссиям по делам несовершеннолетних рекомендовано обратить на этих детей особое внимание.

Среди фактов, способствовавших инциденту, полиция назвала беспечность организаторов фестиваля красок, которые после отказа администрации ТРК «Горки» предоставить обещанную площадку перенесли мероприятие к промзданию рядом с автодорогой Меридиан.

«Задача была не провоцировать дальнейшее нарушение общественного порядка и отвести подростков от автодороги и заброшенных зданий. На свободной площадке прибывшие офицеры пытались побеседовать с молодыми людьми, и их тоже обкидали краской», — добавил Сергей Абдувалеев.

Напомним, скандал случился 27 мая напротив ТРК «Горки», где должен был проходить всероссийский фестиваль красок. Мероприятие отменили, так как руководство ТРК по настоянию епархии расторгло договор с организаторами в одностороннем порядке. Тем не менее, посетители все равно собрались на фестиваль и купили пакеты с краской. Люди ждали праздника, но состояться ему было не суждено. Когда полицейский бобик заехал в центр толпы, молодые люди окружили машину и стали кидаться в нее краской. На видео, попавшем в сеть, запечатлено, как подростки кричат в адрес полиции нецензурные ругательства, робко пинают кедами по бамперу, а затем скандируют «АУЕ» (акроним из трех слов «арестантский уклад един», выражающий единство идеологии и тюремных понятий для всех заключенных. — Прим. АН «Доступ»).

Кстати, организаторы Всероссийского фестиваля красок предложили мэрии Челябинска провести совместное мероприятие взамен сорванного праздника.

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Установлены подростки, нарушавшие порядок на фестивале красок в Челябинске
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