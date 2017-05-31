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14:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Автомобилисты жалуются на свалки на обочинах

Не дорога, а сплошная свалка. Южноуральцы жалуются на заваленные мусором обочины трассы Кузнецкое-Миасс.

На место выехали чиновники и активисты Общероссийского народного фронта. Не только зафиксировали нарушения, но и сделали генеральную уборку, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Только за последнюю неделю автомобилисты пожаловались на 10 стихийных свалок на обочинах. Эти кучи мусора возле села Кузнецкое образовались всего за пять дней. Именно столько прошло с момента последней уборки территории. Пришлось снова вызывать самосвал и трактор. Но это еще полбеды, ведь свалки могут загореться. Несколько тлеющих куч проверяющие нашли и у деревни Дербишево. Всего в Челябинской области 9 тысяч километров дорог. Их и прилегающую территорию убирают раз в месяц, но, как показывает практика, этого недостаточно. Общественники предлагают использовать опыт Башкирии и Татарстана, где в наиболее проблемных местах поставили контейнеры и периодически вывозят мусор.

Антон Зубков.

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