Во всех ЦОНах Казахстана произошел технический сбой
В казахстанских центрах обслуживания населения (ЦОН) произошёл сбой в системе базы данных.
В казахстанских центрах обслуживания населения (ЦОН) произошёл сбой в системе базы данных.
«Да, недавно опять она упала (база данных. — Авт.). Это технический сбой базы по всему Казахстану, это спецЦОНы и ЦОНы», — сообщили в
Собеседница пояснила, что пока нет доступа к базе, ЦОНы не могут обслуживать клиентов.
«Сейчас можно получить услуги только по линии eGov и то просто вытащить справку», — пояснила она.
На сегодня это уже второй сбой в системе. После устранения сбоя неполадки снова начались 15 минут назад, ведутся восстановительные работы.
Информации о том, когда заработает база данных, пока нет.