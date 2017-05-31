Во всех ЦОНах Казахстана произошел технический сбой

«Да, недавно опять она упала (база данных. — Авт.). Это технический сбой базы по всему Казахстану, это спецЦОНы и ЦОНы», — сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан».

Собеседница пояснила, что пока нет доступа к базе, ЦОНы не могут обслуживать клиентов.

«Сейчас можно получить услуги только по линии eGov и то просто вытащить справку», — пояснила она.

На сегодня это уже второй сбой в системе. После устранения сбоя неполадки снова начались 15 минут назад, ведутся восстановительные работы.

Информации о том, когда заработает база данных, пока нет.