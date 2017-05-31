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15:53 (мск), источник: УНИАН

Использование украинцами сомнительных программ для обхода блокировки россайтов грозит кибербезопасности — эксперты

Использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку санкционных российских сайтов и социальных сетей, угрожает кибербезопасности страны, заявил глава правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко на пресс-конференции в УНИАН.

«После того, как операторы и провайдеры начали блокировать ресурсы (попавшие под санкции — УНИАН), разные страны начали предлагать для нашего государства свои VPN-серверы и таким образом иметь еще больший доступ к корпоративным сегментам нашей страны. Когда пользователь видит, что появился какой-то бесплатный VPN-сервер, с помощью которого он будет иметь доступ к ресурсу, он им воспользуется. Это большая угроза», — сказал он.

Как сообщил председатель Комитета по вопросам доступа к инфраструктуре телекоммуникаций ИнАУ Анатолий Пятников, сама по себе технология VPN-соединения является абсолютно безопасной и надежной. Однако непроверенные и бесплатные приложения, предложенные в интернет-магазинах Play Market и AppStore, не обеспечивают безопасности данных своих пользователей.

Так, по его словам, устанавливая на своем устройстве непроверенный VPN-клиент, пользователь передает все свои данные на сервер за пределами Украины, однако неизвестно, кто в дальнейшем сможет использовать эту информацию и в каких целях.

«Когда пользователи заходят со своими устройствами к себе домой, или в корпоративную сеть какого-либо учреждения, мобильные устройства продолжают сохранять зашифрованные интернет-соединения с серверами во Франкфурте, Москве, Нью-Йорке, Амстердаме или любом другом городе, и отправлять туда данные. Устройство само по себе имеет возможность собирать информацию о локальной сети, ее структуре, топологии и отправлять эту информацию неизвестно куда. Вплоть до использования микрофона, включения камеры и т. д.», — сказал Пятников.

Согласно данным председателя Комитета по вопросам защиты прав человека и свободы слова ИнАУ Максима Тульева, украинская аудитория заблокированной социальной сети «Вконтакте» до издания президентского указа о внесении российских ресурсов под санкции составляла около 20 млн абонентов. После того, как украинские провайдеры и операторы ограничили доступ к этим ресурсам, отток украинской аудитории «Вконтакте» составил около 15 млн абонентов. В то же время в сети Facebook появилось всего 1,5 млн новых пользователей из Украины. По мнению Тульева, большинство из них все равно продолжают пользоваться российской соцсетью, используя VPN-программы. Поэтому очень важно провести работы по повышению компьютерной грамотности населения, чтобы украинцы понимали, какую угрозу несет использование ненадежных соединений.

Тульев подчеркнул, что особенную угрозу несут бесплатные VPN-программы. Данная технология сама по себе требует вложений в поддержание серверов и обеспечение пропускной способности подключенных к ним интернет-каналов. Потому она не может быть бесплатной. «Если кто-то предоставляет бесплатный VPN, стоит задуматься, на чем он зарабатывает», — добавил Тульев.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что запрет российских сайтов и социальных сетей является вопросом национальной безопасности. Однако призвали государство предоставить участникам рынка рекомендации по методике блокирования санкционных российских ресурсов, поскольку с технической стороны операторам и провайдерам выполнить поставленную задачу трудно.

«Прошу еще раз инициаторов этого указа дать разъяснения, в какие сроки это решение должно быть выполнено и как это должно быть выполнено с технической точки зрения», — сказал Федиенко.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

По оценкам главы Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, операторы не смогут быстро заблокировать указанные ресурсы, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат.

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Использование украинцами сомнительных программ для обхода блокировки россайтов грозит кибербезопасности - эксперты
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