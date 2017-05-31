Использование украинцами сомнительных программ для обхода блокировки россайтов грозит кибербезопасности — эксперты
Использование украинцами сомнительных бесплатных
Использование украинцами сомнительных бесплатных
«После того, как операторы и провайдеры начали блокировать ресурсы (попавшие под санкции — УНИАН), разные страны начали предлагать для нашего государства свои
Как сообщил председатель Комитета по вопросам доступа к инфраструктуре телекоммуникаций ИнАУ Анатолий Пятников, сама по себе технология
«Когда пользователи заходят со своими устройствами к себе домой, или в корпоративную сеть
Согласно данным председателя Комитета по вопросам защиты прав человека и свободы слова ИнАУ Максима Тульева, украинская аудитория заблокированной социальной сети «Вконтакте» до издания президентского указа о внесении российских ресурсов под санкции составляла около 20 млн абонентов. После того, как украинские провайдеры и операторы ограничили доступ к этим ресурсам, отток украинской аудитории «Вконтакте» составил около 15 млн абонентов. В то же время в сети Facebook появилось всего 1,5 млн новых пользователей из Украины. По мнению Тульева, большинство из них все равно продолжают пользоваться российской соцсетью, используя
Тульев подчеркнул, что особенную угрозу несут бесплатные
Участники
«Прошу еще раз инициаторов этого указа дать разъяснения, в какие сроки это решение должно быть выполнено и как это должно быть выполнено с технической точки зрения», — сказал Федиенко.
Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.
По оценкам главы Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, операторы не смогут быстро заблокировать указанные ресурсы, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат.