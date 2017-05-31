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16:03 (мск), источник: РБК - Украина

Иван Дорн объяснил свою гражданскую позицию под барабанный бит

Украинский исполнитель Иван Дорн, который во время интервью назвал войну на Донбассе «ссорой», высказался в стихотворении под названием «11.04.17 — ∞».

Соответствующее видео, в котором певец читает рифмы под барабанный бит, появилось на его странице в соцсети Facebook.

Styler публикует стихотворение Дорна.

Не смог бы никогда подумать,

что все ведомые в стране,

Сведут причину всех конфликтов.

и всей политики на мне.

Хотя тут все закономерно,

я говорю не так, як всі —.

Хотят меня все непременно.

вертеть вокруг своей оси.

Выдавливать из темы строки.

и капать в уши самый сок,

Тем, кто сидит на этом соке,

и не читает между строк.

В своей свободе современной.

я не учел тех всех людей,

Кто несвободен ежедневно.

посредством стен из новостей.

Те величали меня рьяно.

главным предателем страны,

тупым уродом, наркоманом —.

все знали с ног до головы.

Я не оспариваю мнение,

но я при этом не сдаюсь,

И, к счастью, или, к сожалению,

я музыкантом остаюсь.

Ребят, я слишком бородатый.

для ваших выбритых постов,

Я никогда не буду правдой.

для тех, кто сам не есть таков.

Пусть знают те, кто желал мне страстно:

«Покойся с миром, Дорн Иван».

Со мной в гробу мой украинский паспорт,

спрятан во внутренний карман.

В комментариях пользователи сети разошлись во мнениях. Одни поддержали Дорна, отметив, что не считают его предателем. Другие напомнили, что тысячи семей остались без родных.

Напомним, в интервью российскому ТВ Дорн назвал войну на Донбассе «ссорой двух собратьев» и открестился от материальной помощи АТО, сказав, что он выделил деньги людям, которые пострадали от обстрелов в Мариуполе.

Украинский исполнитель также отметил, что больше не сотрудничает с волонтерами. По поводу выступления на конкурсе «Новая волна» в 2014 году, когда Иван Дорн вышел на сцену в одежде с изображением тризубца и исполнил песню на украинском языке, он назвал это желанием «не попасть впросак» из-за костюма.

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