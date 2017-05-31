Иван Дорн объяснил свою гражданскую позицию под барабанный бит
Украинский исполнитель Иван Дорн, который во время интервью назвал войну на Донбассе «ссорой», высказался в стихотворении под названием «11.04.17 — ∞».
Украинский исполнитель Иван Дорн, который во время интервью назвал войну на Донбассе «ссорой», высказался в стихотворении под названием «11.04.17 — ∞».
Соответствующее видео, в котором певец читает рифмы под барабанный бит, появилось на его странице в соцсети Facebook.
Styler публикует стихотворение Дорна.
Не смог бы никогда подумать,
что все ведомые в стране,
Сведут причину всех конфликтов.
и всей политики на мне.
Хотя тут все закономерно,
я говорю не так, як всі —.
Хотят меня все непременно.
вертеть вокруг своей оси.
Выдавливать из темы строки.
и капать в уши самый сок,
Тем, кто сидит на этом соке,
и не читает между строк.
В своей свободе современной.
я не учел тех всех людей,
Кто несвободен ежедневно.
посредством стен из новостей.
Те величали меня рьяно.
главным предателем страны,
тупым уродом, наркоманом —.
все знали с ног до головы.
Я не оспариваю мнение,
но я при этом не сдаюсь,
И, к счастью, или, к сожалению,
я музыкантом остаюсь.
Ребят, я слишком бородатый.
для ваших выбритых постов,
Я никогда не буду правдой.
для тех, кто сам не есть таков.
Пусть знают те, кто желал мне страстно:
«Покойся с миром, Дорн Иван».
Со мной в гробу мой украинский паспорт,
спрятан во внутренний карман.
В комментариях пользователи сети разошлись во мнениях. Одни поддержали Дорна, отметив, что не считают его предателем. Другие напомнили, что тысячи семей остались без родных.
Напомним, в интервью российскому ТВ Дорн назвал войну на Донбассе «ссорой двух собратьев» и открестился от материальной помощи АТО, сказав, что он выделил деньги людям, которые пострадали от обстрелов в Мариуполе.
Украинский исполнитель также отметил, что больше не сотрудничает с волонтерами. По поводу выступления на конкурсе «Новая волна» в 2014 году, когда Иван Дорн вышел на сцену в одежде с изображением тризубца и исполнил песню на украинском языке, он назвал это желанием «не попасть впросак»