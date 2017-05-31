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16:06 (мск), источник: РИА Новости

Ближайшей ночью шквал в Москве не повторится, заявили синоптики

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Усиление ветра в ночь на 1 июня ожидается в столичном регионе, но ураганных значений скорость ветра не достигнет, зато ночью в субботу возможны даже осадки в виде снега, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».

Источник: РИА Новости

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200.

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«Урагана, подобного тому, что обрушился на столицу в понедельник, не будет, но в любом случае погода взяла курс на серьезное ухудшение. В течение сегодняшнего дня мы пока еще находимся под влиянием теплого фронта, поэтому (прогнозируется) постепенное натекание облачности, переходящей к вечеру в дождевое состояние», — сказал специалист центра.

По данным «Фобоса», к 22.00 к региону подойдет гряда грозовых облаков высотой до 10 километров и принесет с собой грозы и ливневые дожди.

«В ночь с весны на лето ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта: прольются ливневые дожди, который принесут до 5−7 миллиметров осадков, ветры развернутся на западные румбы, усилятся до 7−12 метров в секунду, но в порывах могут достигать 15−16 метров в секунду. Это нижний предел штормового диапазона», — добавил синоптик.

Такой сложный ветровой режим придется на период с 22.00 вечера среды до 6.00 утра четверга, и начнется вторжение полярного воздуха, что приведет к сильному похолоданию, температура опустится до апрельских показателей.

«Это предвещает в ближайшие дни мощное похолодание до климатических показателей апреля. Завтра (в четверг) около +15 градусов и дожди, в пятницу и субботу днем температура прогреется только до 7−12 градусов тепла, в ночь на субботу будет особенно холодно 0… +5 градусов, существует вероятность смешанной фазы осадков, где-то можно будет заметить даже снежинки», — подытожили в погодном центре.

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