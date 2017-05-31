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17:28 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы обменяли сигареты на воздушные шарики

Социальная акция «Чистые легкие Нижнего» прошла 31 мая.

Нижегородцы обменяли сигареты на воздушные шарики в рамках акции «Чистые легкие Нижнего», сообщают организаторы.

Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню отказа от курения, состоялось на Театральной площади 31 мая. Студенты предлагали курящим обменять сигареты на воздушные шары, и повесить их на арт-объект «легкие здорового человека».

Кроме того, на площади был установлен информационный стенд, рассказывающий о вреде курения.

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