Нижегородцы обменяли сигареты на воздушные шарики
Социальная акция «Чистые легкие Нижнего» прошла 31 мая.
Социальная акция «Чистые легкие Нижнего» прошла 31 мая.
Нижегородцы обменяли сигареты на воздушные шарики в рамках акции «Чистые легкие Нижнего», сообщают организаторы.
Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню отказа от курения, состоялось на Театральной площади 31 мая. Студенты предлагали курящим обменять сигареты на воздушные шары, и повесить их на
Кроме того, на площади был установлен информационный стенд, рассказывающий о вреде курения.